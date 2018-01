‘Tottenham Hotspur wil van Kane bestbetaalde Engelse voetballer maken’

Voor Harry Kane was kalenderjaar 2017 zeer succesvol, met 56 doelpunten voor club en land. Tottenham Hotspur wil de spits graag belonen voor dit succesvolle jaar, waarin hij ook aandacht van Real Madrid zou hebben getrokken. The Spurs willen het contract van Kane openbreken en van hem de bestbetaalde Engelse voetballer maken, zo meldt de Daily Mail.

Op dit moment verdient Kane een slordige 124.000 euro per week, maar spelers als James Milner, Luke Shaw, Daniel Sturridge en Kyle Walker hebben momenteel een hoger salaris. Als het aan Tottenham Hotspur ligt, wordt het tot 2022 lopende contract van de spits binnenkort opengebroken en verlengd, waarna Kane een weeksalaris van 225.000 euro zal gaan verdienen. Geen Engelse voetballer verdient momenteel meer dan dat bedrag.

Raheem Sterling is de bestbetaalde Engelsman, met een weeksalaris van 203.000 euro. Kane zou nog wel minder verdienen dan spelers als Paul Pogba (327.000 euro per week), Romelu Lukaku (282.000 euro per week) en Yaya Touré (247.000 euro), maar het aanbod van Tottenham Hotspur is toch vrij uniek. Normaal geven the Spurs niet zoveel geld uit aan salarissen, maar de exceptionele prestaties van Kane brengen hier verandering in.

Mauricio Pochettino, manager van Tottenham Hotspur, beaamt dat het lastig wordt als Real Madrid zich daadwerkelijk meldt en Kane zelf weg wil. “Als manager zou ik zeggen dat hij niet te koop is en dat hij moet blijven. Maar als hij net als Luka Modric en Gareth Bale vraagt of hij weg mag, dan wordt het lastig. Gelukkig is dat nog niet gebeurd”, stelt de Argentijnse manager in gesprek met El Chiringuito. “Ik hoop dat hij hier nog lang doelpunten zal maken en ons de titel kan bezorgen.”