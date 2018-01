Update: Go Ahead bereikt akkoord met Manchester City en strikt ‘buitenkans’

Go Ahead Eagles staat op het punt om zich te versterken met Aaron Nemane. De twintigjarige vleugelspeler zal voor de rest van het seizoen worden gehuurd van Manchester City, dat hem in de eerste maanden van deze voetbaljaargang stalde bij Rangers FC. Daar kwam de Engelsman met Franse roots echter niet verder dan 38 minuten in 5 wedstrijden.

Nemane speelde nog niet in het eerste van the Citizens en moet in Deventer meer minuten gaan maken. Trainer Jan van Staa is in zijn nopjes met de naderende deal: “Hij heeft een absolute meerwaarde, anders halen we hem niet uit buitenland”, legt de coach uit in gesprek met FOX Sports.

Nemane, die dankzij de contacten van technisch adviseur en voormalig City-speler Paul Bosvelt naar Go Ahead komt, wordt de vierde winterse aanwinst op huurbasis voor de huidige nummer veertien van de Jupiler League. Eerder werden Mauro Savastano (Ajax), Levi Opdam (AZ) en Robin Buwalda (NEC) al op tijdelijke basis binnen gehengeld.

Update 7 januari 19.31 uur - Go Ahead bereikt akkoord met Manchester City en strikt ‘buitenkans’

Go Ahead Eagles kan de rest van het seizoen beschikken over Aaron Nemane, zo maken Deventenaren zondagavond bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige rechtsbuiten wordt gehuurd van Manchester City en zal maandag in Nederland arriveren. Directielid Hans de Vroome toont zich verguld met de deal: “Aaron wil dit jaar ervaring opdoen. Eerst bij Rangers FC; nu bij ons. Voor Go Ahead Eagles is hij een buitenkans. Hij versterkt ons op een positie die dun bezet was. Aaron is met zijn snelheid en avontuurlijkheid een buitenspeler die we graag zien in De Adelaarshorst.”