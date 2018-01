Update: Ménez zet krabbel in Mexico en wacht op Luuk de Jong

Luuk de Jong werd de afgelopen dagen in verband gebracht met een overstap naar het Mexicaanse Club América, dat zich woensdag echter lijkt te gaan versterken met Jérémy Ménez. In tegenstelling tot eerdere berichten uit het Latijns-Amerikaanse land, lijkt de komst van de Fransman echter niet te betekenen dat De Jong een avontuur in Mexico kan vergeten.

Coach Miguel Herrera geeft tijdens een persconferentie namelijk aan nog steeds geïnteresseerd te zijn in de spits van PSV: “Technisch directeur Mauricio Culebro sprak met De Jong en vroeg hem ‘Heb je interesse om naar Mexico te komen?’, waarna hij reageerde met ‘Mexico?’ De afgelopen dagen is de deur echter steeds verder opengegaan en nu zegt hij: ‘Laten we eens kijken, wat hebben jullie te bieden?’”, tekent El Sur op.

“Dat betekent niet dat hij al bij ons speelt, we moeten nog zien of er een akkoord kan worden bereikt. Gelukkig heeft hij al navraag gedaan bij Hans Westerhof (in het verleden als coach actief bij verschillende Mexicaanse clubs, red.) en Andrés Guardado. Hij heeft ons ook verteld dat hij hen heeft gebeld en het lijkt erop dat hij iedere dag meer interesse krijgt. Maar het is niet zo dat hij heeft gezegd: ‘Oh ja, América lijkt me wel wat, daar gaan we naartoe.’”

De Jong en Ménez zijn niet de enige transferdoelwitten voor de Mexicaanse topclub, aangezien Colombiaan Andrés Ibargüen ook in beeld is. De komst van Ménez lijkt wel het dichtst bij afronding, aangezien er al foto’s circuleren van de aanvaller in het tenue van Club América. De Mexicanen betalen Antalyaspor naar verluidt 250.000 euro voor de voormalige aanvaller van onder meer AS Roma, Paris Saint-Germain en AC Milan.

Update 18.20 uur - Ménez zet krabbel in Mexico en wacht op Luuk de Jong

Jérémy Ménez mag zich speler van Club América noemen. De club uit Mexico-Stad maakt bekend dat de aanvaller een contract heeft getekend, maar doet geen mededelingen over de arbeidsduur. Of de dertigjarige Fransman een aanvalskoppel gaat vormen met Luuk de Jong, is nog onduidelijk. De onderhandelingen over een transfer van de PSV’er lopen nog.