Update: Van 't Schip loopt vooruit op komst van clubloze ex-Ajacied

Ruben Ligeon keert mogelijk terug in de Eredivisie. De momenteel clubloze verdediger zal deze week met de selectie van PEC Zwolle afreizen naar het Spaanse Mijas voor een trainingskamp en krijgt daar de kans om de technische staf van de huidige nummer vier van de Eredivisie te overtuigen van zijn kwaliteiten, zo laat de club weten via de officiële kanalen.

Ligeon zit sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij het Slovaakse Slovan Bratislava zonder club en hield daarna een poosje zijn conditie op peil bij de beloften van Ajax. "Ik wil nu gewoon weer voetballen en veel minuten maken en als dat in Nederland of bij Jong Ajax is, zal ik daar zeker naar kijken. Het is geen must om naar het buitenland te gaan. Als er iets op mijn pad komt, dan ga ik ernaar kijken", liet de 25-jarige rechtsback in oktober al weten in gesprek met Voetbalzone.

Mogelijk biedt een proefperiode bij PEC uitkomst voor Ligeon. De verdediger is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en maakte namens die club ook zijn debuut in het betaald voetbal. Daarna volgden periodes bij NAC Breda, Willem II, FC Utrecht en Slovan Bratislava. PEC zal donderdag afreizen naar Mijas en zich vervolgens voorbereiden op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. De ploeg van John van ’t Schip vervolgt de competitie op 20 januari met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

Update 12 januari 18.54 uur - Van 't Schip loopt vooruit op komst van clubloze ex-Ajacied

Ruben Ligeon staat voor een terugkeer in de Eredivisie. De momenteel clubloze verdediger trainde sinds begin deze maand mee met PEC Zwolle en kan waarschijnlijk een contract tekenen. "Hij is een jongen die moet wennen aan onze manier van spelen en trainen, maar het is zeker een jongen waarvan we blij zijn dat hij ons komt versterken", vertelt trainer John van 't Schip aan FOX Sports. "Het is nog niet officieel, maar ze zijn er mee bezig om dat rond te krijgen. Ik hoop daar deze week wat meer over te horen."