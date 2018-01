Update: Wenger moet kritiek op arbitrage bekopen met flinke schorsing

Arsène Wenger is door de Engelse voetbalbond (FA) aangeklaagd voor wangedrag. De trainer van Arsenal reageerde zondag boos op een strafschop die West Bromwich Albion in de laatste minuut kreeg, na een lichte handsbal van Calum Chambers. Wenger zou in de kleedkamer van de wedstrijdofficials verhaal hebben gehaald. Le Professeur hangt een stadionverbod boven het hoofd, schrijven Engelse media dinsdagmiddag.

Kieran Gibbs tikte de bal tegen de hand van Chambers aan, waarna Jay Rodriguez het cadeautje van arbiter Mike Dean benutte. "Het is teleurstellend als je de beelden terugkijkt, maar wat kan je eraan doen? Je kan erover praten en praten, maar dat verandert er niets aan", reageerde Wenger na afloop. "Ik wil graag in herinnering brengen dat ik samen met David Dein (voormalig vice-voorzitter van de FA, red.) heel hard ervoor heb gevochten om scheidsrechters professioneel te laten worden, maar helaas is dat op niets uitgelopen."

"Of de beslissing honderd procent fout was? Ja, ik vind van wel. Dit is bijzonder moeilijk te accepteren. Het gaat niet alleen om deze beslissing, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het is het beste als we het er niet over hebben. We weten allemaal wat er aan de hand is en we zullen het moeten accepteren", zei Wenger bovendien. Zijn wedstrijdreactie, in combinatie met het incident in de kleedkamer van de wedstrijdofficials, wordt de Fransman niet in dank afgenomen door de FA.

In januari 2017 werd Wenger ook al aangeklaagd voor wangedrag, nadat hij een duw uitdeelde aan assistent-scheidsrechter Anthony Taylor. Het leverde de oefenmeester een schorsing van vier wedstrijden op. Als hij nu schuldig wordt bevonden voor dezelfde aanklacht, namelijk wangedrag, kan de straf mede vanwege de voorgeschiedenis zwaar uitvallen. Wenger zou niet alleen geschorst kunnen worden, maar kan zelfs de toegang tot het stadion worden ontzegd voor een bepaald aantal wedstrijden.

Update 5 januari 17.05 uur – Wenger moet kritiek op arbitrage bekopen met flinke schorsing

Arsène Wenger heeft zijn uitlatingen na het duel van Arsenal bij West Bromwich Albion op oudejaarsdag moeten bekopen met een flinke straf. De Engelse voetbalbond FA heeft de manager van the Gunners een schorsing van drie wedstrijden opgelegd, vanwege zijn kritiek op scheidsrechter Mike Dean. Dat melden vrijwel alle Engelse media, waaronder Sky Sports. Wenger zal daarnaast een boete van 45.000 euro moeten betalen.