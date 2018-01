Update: Guardiola: ‘Gabriel Jesus is binnen twee of drie weken weer inzetbaar’

Het heeft er alle schijn van dat Manchester City maandenlang niet over Gabriel Jesus kan beschikken. De koploper van de Premier League heeft maandagavond laat via de officiële kanalen laten weten dat de aanvaller met schade aan de mediale banden van zijn knie kampt. Nader onderzoek in de komende dagen moet uitsluitsel over de duur van de revalidatie geven, zo laat de club in een verklaring weten.

Gabriel Jesus raakte zondag in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace (0-0) al na 23 minuten geblesseerd en ging in tranen van het veld. "We wensen Gabriel een spoedig herstel en houden jullie via de officiële kanalen van de club op de hoogte", zo verklaart Manchester City. Josep Guardiola liet zondag na het duel op Selhurst Park weten dat hij hoopte dat de twintigjarige Braziliaan, die dit seizoen twaalf doelpunten maakte, 'iets meer' dan een maand buitenspel zou staan.

Het lijkt er echter op dat Gabriel Jesus een langere periode niet inzetbaar zal zijn. Een 'normale' kwetsuur aan de mediale banden kan binnen drie tot zes weken genezen, maar in de ergste gevallen kan een voetballer drie maanden aan de kant staan. Een gebroken middenvoetsbeentje hield Gabriel Jesus kort na zijn overstap naar Manchester City al twee maanden aan de kant en nu lonkt dus weer een revalidatie.

"Godzijdank is het niet heel ernstig, en is een operatie niet nodig. Ik beloof zo snel als ik kan terug te keren", verzekert Gabriel Jesus, die desondanks een poos aan de kant zal staan. Over de ernst van de blessure van Kevin De Bruyne is nog niets duidelijk. Ook hij raakte zondag geblesseerd. Manchester City heeft momenteel een voorsprong van veertien punten op Chelsea en gaat dinsdag op bezoek bij Watford.

Update 2 januari 12.43 uur - 'De Bruyne komt goed weg en is dinsdag weer inzetbaar'

Kevin De Bruyne heeft geen zware blessure overgehouden aan de harde charge van Jason Puncheon, zo weet Het Laatste Nieuws te melden. De Belgische smaakmaker van Manchester City heeft alleen een bloeduitstorting en zou zelfs dinsdagavond alweer kunnen spelen, als the Citizens het opnemen tegen Watford. Het lijkt er echter op dat manager Josep Guardiola De Bruyne rust zal geven.

Update 12 januari 14.40 uur - Guardiola: 'Gabriel Jesus is binnen twee of drie weken weer inzetbaar'

Het herstel van Gabriel Jesus verloopt voorspoedig. De Braziliaan bracht afgelopen week een bezoek aan dokter Ramon Cugat in Barcelona en hij denkt dat de knieblessure over twee of drie weken weer hersteld moet zijn, zo bevestigt Manchester City-manager Josep Guardiola op de wekelijkse persconferentie: "Gabriel Jesus is binnen twee of drie weken weer inzetbaar." De Spaanse oefenmeester mikt op de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League op 13 februari, als the Citizens het opnemen tegen FC Basel.