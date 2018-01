Update: Roma neemt enfant terrible weer in genade aan na ‘ethische’ straf

Radja Nainggolan heeft zijn excuses aangeboden voor een video die hij op oudejaarsnacht deelde via Instagram. Te zien was dat de middenvelder van AS Roma rookte, dronk en veelvuldig vloekte. Supporters van Roma uitten hun ongenoegen over de video via sociale media en La Gazzetta dello Sport meldt dat ook de clubleiding niet blij is met de beelden.

De club wil het incident intern afhandelen, maar Nainggolan biedt wel publiekelijk zijn excuses aan. "Het spijt me voor wat er vannacht is gebeurd. Iedereen weet dat ik graag bij vrienden ben en dat ik ervan hou om oudejaarsavond te vieren", schrijft de Belg op Instagram. "Maar gisteren ging ik over de grens. Ik zag het als een speciale avond waar je een beetje kan overdrijven. Ik wilde zeker geen negatief voorbeeld geven. Daarom denk ik dat ik me moet verontschuldigen voor mijn gedrag."

Dat Nainggolan af en toe een sigaret opsteekt, is al langer bekend. Eerder op de maandag reageerde hij nog gepikeerd op de ophef. "Zelfs op oudejaarsnacht denkt men aan het maken van nieuws. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar behalve… Bemoei je met je eigen zaken", schreef Nainggolan aanvankelijk. Het is nog niet bekend of Roma disciplinaire maatregelen gaat treffen. De nummer vier van de Serie A begint het nieuwe jaar zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Atalanta.

Update 4 januari 10.55 uur - ‘Nieuwjaarsviering komt Nainggolan op boete van 100.000 euro te staan’

Radja Nainggolan filmde zichzelf tijdens oud en nieuw terwijl hij een sigaret rookte, dronk en veelvuldig vloekte en dat wordt niet gewaardeerd door de clubleiding van AS Roma. I Giallorossi zijn volgens de Corriere dello Sport dan ook van plan om stevig op te treden tegen de middenvelder. Naast een reservebeurt tegen Atalanta moet de Rode Duivel volgens de Italiaanse krant ook een boete van maar liefst 100.000 euro betalen.

Update 10 januari 18.28 uur – Roma neemt enfant terrible weer in genade aan na 'ethische' straf

Radja Nainggolan is weer in genade aangenomen bij AS Roma. De Belgische middenvelder ontbrak afgelopen weekeinde vanwege disciplinaire redenen in het thuisduel met Atalanta, maar trainer Eusebio Di Francesco laat woensdag in de Italiaanse media weten dat de middenvelder inmiddels weer welkom is bij AS Roma. Nainggolan deelde op oudejaarsnacht een video via Instagram waarop te zien was hoe hij een sigaret rookte, dronk en veelvuldig vloekte. Roma vervolgt de Serie A op 20 januari met een uitwedstrijd tegen Internazionale. "Zijn straf voor tegen Atalanta was van ethische aard, maar we kijken nu weer vooruit", aldus Di Francesco.