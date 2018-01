Update: ‘Alleen medische keuring scheidt Goretzka nog van contract bij Bayern’

Leon Goretzka beschikt over een aflopend contract bij Schalke 04 en dat maakt de Duits international tot een van de meest gewilde spelers op de Europese velden. Onder meer Barcelona, Liverpool, Arsenal en Juventus werden in de afgelopen maanden in verband gebracht met de middenvelder, maar zij lijken achter het net te vissen.

Marca meldt zondag namelijk dat Goretzka aan het einde van het seizoen transfervrij zal tekenen bij Bayern München. De middenvelder heeft volgens de Duitse krant alle andere voorstellen afgewezen en blijft dus actief in de Bundesliga. Schalke probeerde hem onlangs met een nieuw contractvoorstel, met daarin opgenomen een jaarsalaris van twaalf miljoen euro, te verleiden tot een langer verblijf in Gelsenkirchen, maar lijkt dus niet te kunnen voorkomend dat Goretzka naar Beieren vertrekt.

De 22-jarige centrale middenvelder zou maanden geleden al hebben besloten voor Bayern te kiezen, aangezien hij het nog te vroeg vindt voor een stap naar het buitenland en de kans om prijzen te winnen bij der Rekordmeister groter acht dan bij Schalke. Goretzka maakte in 2013 voor ruim drie miljoen euro de overstap van VfL Bochum naar Gelsenkirchen en speelde sindsdien 130 officiële wedstrijden voor die Knappen, waarin hij 19 keer wist te scoren.

Update 1 januari 12.11 uur - Schalke weet niets van akkoord met Bayern: 'Ik vertrouw Leon'

Volgens Christian Heidel, sportief directeur van Schalke 04, staat Leon Goretzka niet op het punt om bij Bayern München te tekenen. "Leon heeft niet tegen ons gezegd dat hij besloten heeft om te vertrekken. Ik vertrouw Leon en zijn zaakwaarnemer en heb zondag nog contact met ze gehad", zegt Heidel tegenover Sport1. Schalke hoopt Goretzka nog altijd langer aan zich te kunnen binden en zou een jaarsalaris van twaalf miljoen euro binnen.

Update 17 januari 12.11 uur - 'Alleen medische keuring scheidt Goretzka nog van contract bij Bayern'

Leon Goretzka is het op alle vlakken eens met Bayern München, zo weet BILD te melden. De middenvelder van Schalke 04 moet in het zuiden van Duitsland alleen nog een medische keuring doorlopen voordat de transfer officieel beklonken zal worden. De afgelopen tijd kampte Goretzka met een blessure, waardoor de medische keuring nog niet uitgevoerd kon worden. Zodra de Duits international de medische keuring heeft doorlopen, zal hij zijn handtekening zetten onder een contract bij der Rekordmeister.