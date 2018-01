Update: Witte rook over verhuur van Pjaca voor anderhalf miljoen euro

De kans is groot dat de wegen van Marko Pjaca en Juventus in januari tijdelijk zullen scheiden. De vleugelaanvaller, 22 jaar, kwam door een zware knieblessure sinds maart niet meer in actie voor de Turijnse hoofdmacht. Pjaca maakte inmiddels bij het hoogste jeugdelftal zijn rentree en lijkt komende maand op huurbasis te vertrekken.

"Pjaca heeft een vervelende en langdurige knieblessure gehad", vertelde directeur Giuseppe Marotta zaterdagavond na de 1-3 zege op Hellas Verona. "Het is alleen maar in zijn voordeel als hij elders op huurbasis wedstrijdritme op doet. Dat kan alleen door elke week te spelen en Schalke 04 is inderdaad een goede optie", verwees Marotta naar de geruchten die sinds enkele dagen de ronde doen.

Marko Naletilic verzekert dat hij voortdurend wordt gebeld. "Ik ontvang telefoontjes uit Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk... Maar verder dan dat gaat het niet", verzekert de zaakwaarnemer van de Kroatisch international. "Juventus wil niet eens naar aanbiedingen inzake verkoop luisteren. We zullen spoedig een beslissing nemen. Het kan een verhuurperiode van vier maanden zijn, of blijven bij Juventus. Hij moet minuten maken in verband met het WK van volgend jaar zomer."

Pjaca kwam anderhalf jaar geleden voor 23 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. Hij kwam tot dusver tot slechts negentien optredens voor la Vecchia Signora, mede omdat hij in de laatste maanden van het voorbije kalenderjaar door een scheenbeenblessure ook enkele maanden aan de kant stond.

Update 3 januari 21.28 uur - Schalke 04 rondt huurdeal met Juventus donderdag af

Marko Pjaca maakt het seizoen af bij Schalke 04. De Bundesliga-club bevestigt bij monde van sportief directeur Christian Heidel dat de vleugelaanvaller op huurbasis overkomt van Juventus. "Zoals het er nu naar uitziet, komt Pjaca morgen naar Schalke. Mondeling is alles al geregeld. Morgen wordt hij medisch gekeurd", citeert de Duitse pers.

Update 4 januari 19.11 uur - Witte rook over verhuur van Pjaca voor anderhalf miljoen

Marco Pjaca wordt Schalker. Schalke 04 kondigt donderdagavond op de clubsite de komst van de buitenspeler van Juventus aan, op huurbasis. Pjaca heeft een medische keuring doorstaan en zal spoedig zijn handtekening onder een contract voor een half jaar zetten. Schalke betaalt een miljoen euro (plus een half miljoen euro aan bonussen) voor de huur en neemt ook het volledige salaris voor zijn rekening.