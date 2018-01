Update: West Ham leent jeugdinternational toch weer uit aan Mönchengladbach

Reece Oxford keert in januari terug bij West Ham United. De verdediger werd het afgelopen halfjaar gestald bij Borussia Mönchengladbach en zou het seizoen daar in principe afmaken, maar West Ham activeert een clausule in zijn contract om Oxford voortijdig terug te halen. Dat bevestigt trainer David Moyes vrijdag op de wekelijkse persconferentie.

Oxford kende dit seizoen een stroeve start in Duitsland, maar kreeg een basisplaats in de laatste drie officiële wedstrijden. Mönchengladbach was tevreden over zijn ontwikkeling en hoopte de Engels jeugdinternational definitief te strikken. RB Leipzig, de nummer vijf van de Bundesliga, had eveneens interesse in Oxford. De competitiegenoot van Mönchengladbach zou een bod hebben uitgebracht van negen miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kon oplopen tot negentien miljoen euro. Moyes ziet een verkoop echter niet zitten. Hij wil Oxford niet laten gaan voordat hij zelf zijn oordeel heeft kunnen vellen over de de negentienjarige mandekker annex verdedigende middenvelder.

"Reece Oxford keert terug. We gaan bekijken hoe hij ervoor staat. Ik hoop dat we hem kunnen helpen om beter te worden", zegt de Schot via de officiële kanalen van West Ham. "Ik weet dat mensen hem hier hoog hebben zitten. We gaan met hem aan de slag." Oxford, die zeven competitieduels voor West Ham speelde, werd in juli 2015 de jongste speler ooit voor the Hammers. Hij was 16 jaar en 198 dagen oud, toen hij debuteerde in een duel met het Andorrese Lusitans in de voorronde van de Europa League. Zijn contract in Londen loopt door tot medio 2021.

Reece Oxford komt de rest van het seizoen toch weer uit voor Borussia Mönchengladbach. De negentienjarige verdediger werd de afgelopen maanden al uitgeleend door West Ham United, maar moest zich eind december weer in Londen melden. Die Fohlen maken woensdagmiddag echter bekend dat de jonge Engelsman opnieuw zal worden gehuurd van the Hammers.