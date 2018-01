Update: Sporting Portugal maakt melding van komst Wendel

Marcus Wendel Valle da Silva, kortweg Wendel, vervolgt zijn carrière in Lissabon. Globo Esporte meldt dat Sporting Portugal en Fluminense een akkoord hebben bereikt over een transfersom van ongeveer acht miljoen euro.

Het is de bedoeling dat de middenvelder op nieuwjaarsdag wordt gepresenteerd bij de werkgever van onder anderen Bas Dost en Douglas en als de deal inderdaad doorgaat, dan heeft Paris Saint-Germain het nakijken. De Parijzenaars waren zo goed als rond met Flu, maar vanwege de restricties van de Financial Fair Play hebben zij de transfer niet kunnen afronden.

PSG zou tien miljoen euro betalen, een transfersom die door variabelen met een miljoen zou kunnen oplopen. Nu doet Fluminense dus voor minder zaken met Sporting Portugal. Wendel, die tot op heden 41 wedstrijden in Rio de Janeiro speelde, heeft nu nog een contract bij Fluminense tot november 2020.

Wendel is officieel speler van Sporting Portugal. De middenvelder heeft getekend tot medio 2023 en in de arbeidsovereenkomst is een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen euro opgenomen. Wendel stond ook in de belangstelling van Paris Saint-Germain.