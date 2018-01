Update: Liverpool-verdediger veroordeeld wegens mishandeling vriendin

Jon Flanagan wordt mishandeling ten laste gelegd, zo bevestigt de politie van Merseyside woensdag. Op 22 december werd de verdediger van Liverpool gearresteerd in het centrum van de gelijknamige stad, nadat hij rond 03.20 uur betrokken was bij een incident. Flanagan werd vervolgens op borgtocht vrijgelaten.

Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld, maar Flanagan moet in 2018 voor de rechter verschijnen. Liverpool meldt in een statement dat het op de hoogte is van de aanklacht en verder niet wil reageren. Dit seizoen kwam de 25-jarige mandekker pas tot één optreden voor Liverpool in de League Cup. Hij kwam in september negentig minuten in actie tijdens de met 2-0 verloren derde ronde tegen Leicester City. Daarna deed Jürgen Klopp geen beroep meer op hem.

De enkelvoudig international van Engeland speelde nog een belangrijke rol in het seizoen 2013/14, toen Liverpool meedeed om de landstitel, maar werd de afgelopen jaren geplaagd voor blessureleed. Vorig seizoen bracht hij op huurbasis door bij Burnley. Voor die club kwam Flanagan tot zes optredens in de Premier League. Zijn contract op Anfield loopt door tot medio 2019.

Update 2 januari 16.02 uur - Verdediger van Liverpool bekent mishandeling van vriendin

Jon Flanagan heeft schuld bekend aan mishandeling, zo meldt Sky Sports dinsdagmiddag. Op 22 december werd de verdediger van Liverpool gearresteerd in het centrum van de gelijknamige stad, nadat hij rond 03.20 uur betrokken was bij een incident. Camerabeelden zouden aantonen dat Flanagan zijn vriendin Rachael Wall mishandelde, met wie hij achttien maandenlang een relatie had. Flanagan zou de vrouw 'meerdere keren' hebben aangevallen en zou haar ook hebben geschopt. Op 17 januari hoort de mandekker het vonnis.

Update 17 januari 13.06 uur – Liverpool-verdediger veroordeeld wegens mishandeling vriendin

Jon Flanagan had in een eerder stadium al schuld bekend inzake de mishandeling van zijn vriendin Rachael Wall en woensdag heeft de verdediger van Liverpool ook te horen gekregen wat zijn straf is. De rechter veroordeelde de 25-jarige stopper tot 40 uur taakstraf. Ook moet Flanagan onder meer een schadevergoeding van honderd euro betalen.