Update: Schorsing Vreven blijft ook na hoger beroep gehandhaafd

Stijn Vreven moet vrezen voor een schorsing. De coach van NAC Breda werd na afloop van het verloren duel (1-2) met FC Twente nog officieel weggestuurd door scheidsrechter Siemen Mulder nadat hij verhaal ging halen bij de arbiter. Vreven was ook geruime tijd na afloop van het duel nog niet bedaard.

“Moet ik alles opnoemen wat de scheidsrechter vandaag verkeerd heeft gedaan? Het sloeg helemaal nergens op. Bij die eerste goal zag iedereen dat er een duidelijke duwfout aan voorafging. Vervolgens krijgen wij ook nog eens geen penalty, terwijl ze hem bijna klemvast hebben. Spelen tegen twaalf man is altijd lastig”, haalde een woedende Vreven uit bij FOX Sports.

Volgens de Belgische coach is er geen discussie over mogelijk dat Mulder tegen zijn ploeg floot en heeft NAC daardoor de wedstrijd verloren: “Wij waren de veel betere ploeg, kregen de betere kansen en voetbalden beter, maar de scheidsrechter pakt ons gewoon goals af door niet goed op te treden bij bepalende momenten.”

Vreven steekt met de opmerking dat zijn ploeg de wedstrijd nooit had mogen verliezen en genoeg kansen had gecreëerd de hand nog enigszins in eigen boezem, maar meldde zich na de wedstrijd toch bij de scheidsrechter om zijn onvrede te laten blijken: “Ik heb hem gezegd dat ik het heel raar vond dat heel het stadion die duwfout zag bij de eerste goal, behalve hij. En ik heb gezegd dat ik het heel raar vond dat hij die strafschop niet zag, terwijl zelfs de vierde man ook aangaf dat het een strafschop was.”

Update 13 december 17.22 uur - Vreven en NAC Breda leggen schikkingsvoorstel naast zich neer

Stijn Vreven en NAC Breda zijn niet akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal voor een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. De trainer van de Noord-Brabanders werd dinsdag na afloop van het verloren duel (1-2) met FC Twente nog officieel weggestuurd door scheidsrechter Siemen Mulder nadat hij verhaal ging halen bij de arbiter. Volgens de aanklager maakte Vreven zich schuldig aan 'het meerdere malen op agressieve wijze in woord en gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de arbitrage'. De zaak wordt donderdag voorgelegd aan de tuchtcommissie.

Update 15 december 11.14 uur - Vreven na 'agressief' gedrag toch twee wedstrijden verbannen

De tuchtcommissie van de KNVB heeft Stijn Vreven veroordeeld tot een functieontzegging van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. De trainer van NAC Breda werd dinsdag na afloop van het verloren duel (1-2) met FC Twente nog officieel weggestuurd door scheidsrechter Siemen Mulder nadat hij verhaal ging halen bij de arbiter. Hij gaf op 'agressieve wijze in woord en gebaar' te kennen het oneens te zijn met een beslissing. De straf van de tuchtcommissie komt overeen met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, dat eerder opzij werd geschoven door NAC en Vreven.

Update 15 december 13.27 uur - Vreven kan door beroep tegen schorsing gewoon in dug-out plaatsnemen

NAC Breda is niet van plan om zich neer te leggen bij de schorsing van trainer Stijn Vreven. De tuchtcommissie legde de coach vrijdagochtend een sanctie van drie gemiste wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk op, maar de Brabanders gaan tegen die straf in beroep. Doordat het beroep van de zaak waarschijnlijk pas in januari dient, kan Vreven de aankomende wedstrijden gewoon plaatsnemen op de bank, zo laat de club via de officiële kanalen weten.

Update 17 januari 10.35 uur - Schorsing Vreven blijft ook na hoger beroep gehandhaafd\

Stijn Vreven heeft ook in hoger beroep een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, ontvangen. De KNVB meldt via officiële kanalen dat de commissie van beroep het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal en de uitspraak van de tuchtcommissie overneemt. Daarbij speelt mee dat de Belgische oefenmeester eerder dit seizoen al een wedstrijd geschorst was, nadat hij in het duel tussen NAC Breda en Heracles Almelo naar de tribune verwezen werd.