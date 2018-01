Update: Barco maakt recordtransfer naar Major League Soccer

Atlanta United debuteerde dit seizoen in de Major League Soccer en eindigde in de Eastern Conference op de vierde plaats. De club van trainer Gerardo Martino, die wordt beheerd door Falcons-eigenaar en Home Depot-oprichter Arthur Blank, hoopt in het nieuwe voetbaljaar een volgende stap te zetten en stort zich derhalve vol overgave op de transfermarkt. The Five Stripes zijn naar verluidt dicht bij de komst van het achttienjarige Argentijnse toptalent Ezequiel Barco.

TyC Sports meldt dat Atlanta United dicht bij een akkoord is met Independiente de Avellaneda over een transfer van de aanvallende middenvelder. Het is de bedoeling dat Barco na het tweeluik van de finale om de Copa Sudamericana tegen Flamengo (6 en 13 december) voor ruim 10,1 miljoen euro de overstap maakt naar het Mercedes-Benz Stadium.

Atlanta betaalt de helft van dat bedrag direct en zal de andere helft in termijnen over het nieuwe kalenderjaar uitsmeren. Als die transfersom klopt, dan wordt Barco de duurste inkomende transfer ooit in de Major League Soccer. Toen Barco vorige week woensdag werd bevraagd over de interesse van Atlanta, zei hij in een interview met Radio La Red: “Tata Martino heeft mij niet opgebeld. Ik weet er dus niet veel van.”

“Ik wil eerst de Copa Sudamericana winnen en daarna zien we wel wat we gaan doen”, aldus Barco, die in augustus 2016 zijn debuut maakte in het eerste elftal van Independiente en sindsdien 54 wedstrijden speelde en daarin zes keer wist te scoren. El Demonio, zoals een van de bijnamen van de belofte luidt, staat overigens ook in de belangstelling van onder meer Benfica en AC Milan.

Update 19 januari, 20.21 uur - Barco maakt recordtransfer naar Major League Soccer

Ezequiel Barco is officieel speler van Atlanta United. De achttienjarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022, zo maakt de club uit de Major League Soccer bekend. Independiente ontvangt naar verluidt ruim 10,1 miljoen euro.