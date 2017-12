‘Ajax zou Klaassen uit zijn lijden moeten verlossen bij Everton’

“Toen ik op het trainingscomplex liep, voelde het al goed. Ik heb een paar weken geleden met Ronald Koeman over Everton gesproken. Ik wilde graag hierheen komen en voelde dat dit de juiste club voor mij was. Ik ben erg blij dat ik hier nu ben, dit is een geweldige club (…) Ik wil dat we als team beter en beter worden en dan zullen we wel zien waar het schip strandt, maar ik heb er een goed gevoel over”, zei Davy Klaassen in juni, nadat hij de overstap had gemaakt naar Everton.

De 24-jarige aanvallende middenvelder reisde vol vertrouwen af naar Engeland, maar dat vertrouwen is de afgelopen maanden flink afgebrokkeld. Hij verdween onder Koeman al uit de basis en onder David Unsworth maakte hij zelfs geen deel meer uit van de selectie. Sjoerd Mossou, verslaggever van het Algemeen Dagblad, ziet de zestienvoudig international van het Nederlands elftal graag terugkeren bij Ajax.

“Ajax zou Davy Klaassen uit zijn lijden moeten verlossen bij Everton. Dat is geen flauwekul”, zei de journalist maandagavond bij FOX Sports. Hij realiseerde zich echter ook direct dat de kans klein is dat Klaassen in januari daadwerkelijk zijn rentree maakt in de Johan Cruijff ArenA: “Dat het niet gaat gebeuren, dat weet iedereen.” Klaassen speelde tot dusverre twaalf officiële wedstrijden voor the Toffees.