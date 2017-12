‘Hou eens op over De Jong, het blijft een wisselspeler van Ajax’

Frenkie de Jong mocht zaterdag tegen FC Twente (3-3) voor het eerst sinds 24 september aan een wedstrijd van Ajax beginnen, maar kon puntverlies niet voorkomen. Desondanks maakte het talent weer een heel aardige indruk, maar Sjoerd Mossou zegt ‘klaar’ te zijn met het ‘gehype’ van de twintigjarige De Jong.

“Hou eens even op man, het blijft een wisselspeler van Ajax. Het gaat al maandenlang over De Jong. Hij is inmiddels twintig jaar en heeft maar zeven keer in de basis gestaan. Christian Eriksen en Rafael van der Vaart hadden op die al rond de zeventig basisplaatsen gehad”, aldus de verslaggever van het Algemeen Dagblad bij Ziggo Sport.

Arno Vermeulen, commentator van de NOS, sluit zich bij de woorden van zijn collega aan: “De Jong is een goed voorbeeld van een speler die te vroeg als supertalent is uitgeroepen. De cijfers zijn genadeloos. Hij is twintig jaar, voor Ajax begrippen niet jong en hij doet niet alles goed. Hij lijdt bijvoorbeeld veel balverlies.” De Jong speelde tot dusverre 25 officiële wedstrijden in het eerste van Ajax.