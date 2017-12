‘Tottenham denkt aan ‘man van 25 miljoen’ voor opvolging Dembélé’

Geoffrey Kondogbia krijgt mogelijk de kans zich te bewijzen in de Premier League. De middenvelder heeft zich in de kijker gespeeld bij Tottenham Hotspur, zo meldt Sky Sports. De club uit Londen is op zoek naar iemand die Mousa Dembélé op termijn kan opvolgen en denkt dus aan de 24-jarige Kondogbia.

Kondogbia wordt dit seizoen door Internazionale verhuurd aan Valencia en doet het daar meer dan uitstekend. De linkspoot speelde dit seizoen twaalf wedstrijden, was daarin goed voor drie doelpunten en één assist en staat met de club uit de sinaasappelstad op de tweede plaats in LaLiga.

Valencia heeft de optie om Kondogbia, vijfvoudig Frans international, voor 25 miljoen euro definitief vast te leggen, maar het is nog onduidelijk of men dat van plan is. Kondogbia speelde eerder ook nog voor AS Monaco, Sevilla en RC Lens.