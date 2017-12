Geen frictie bij Real: ‘Er is nooit iets gebeurd tussen Ronaldo en mij’

Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo kunnen nog altijd samen door één deur, zo verzekert eerstgenoemde. De Portugees had aangegeven dat de selectie van Real Madrid met het vertrek van Pepe, Álvaro Morata en James Rodríguez kwalitatief minder is geworden, maar Ramos weersprak dit en betichtte zijn teamgenoot van opportunisme. De verdediger geeft aan dat hij nog altijd goed bevriend is met Ronaldo.

"Er is nooit iets gebeurd tussen Ronaldo en mij", aldus de Spanjaard in gesprek met TVE1. "Er is altijd al een geweldige vriendschap tussen ons geweest." Ramos zegt dat de twee nou eenmaal een verschil in inzicht hadden: "We hebben beiden veel persoonlijkheid en soms een andere mening, maar we werken voor hetzelfde doel en voor dezelfde club."

De 31-jarige stopper erkent dat de Koninklijke dit seizoen ondermaats presteert, maar oppert kalmte: "We moeten vertrouwen blijven houden en van doel tot doel werken. Het is misschien niet de beste start van het seizoen, maar we tellen nog mee en we blijven vechten voor de titel." Real staat na veertien speelrondes in LaLiga op de vierde stek, acht punten achter op koploper Barcelona.