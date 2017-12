‘De onderhandelingen met Barcelona verlopen voorspoedig’

Sergi Roberto wordt in verband gebracht met onder meer Chelsea en Juventus, maar de middenvelder is niet van plan om te vertrekken bij Barcelona. De 25-jarige Spanjaard bevestigt dat hij met de directie in gesprek is over een nieuw contract; zijn huidige verbintenis loopt in de zomer van 2019 immers af.

“De onderhandelingen verlopen voorspoedig. Ik ben al een Barcelona-man sinds ik nog een kind was, dus ik denk dat we zonder problemen een akkoord moeten kunnen bereiken”, zei Sergi Roberto op de persconferentie die in het teken stond van de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Portugal van dinsdagavond.

“Er zijn altijd kleine dingen die besproken moeten worden. Daar hebben we het nu over in de vergaderingen, maar ik denk dat het allemaal wel in orde is”, aldus Sergi Roberto, die tot dusverre 170 wedstrijden voor de Catalanen speelde en daarin tot 7 doelpunten en 20 assists kwam. Met Barcelona heeft Sergi Roberto zich overigens al geplaatst voor de knock-outfase van het miljardenbal, maar desondanks zijn er zorgen.

Trainer Ernesto Valverde kan niet beschikken over Samuel Umtiti en Javier Mascherano en daardoor zijn Gerard Piqué en Thomas Vermaelen de enige centrale verdedigers die over zijn. Sergi Roberto maakt zijn minuten meestal als rechtsback of halfspeler en verwacht niet dat híj in de as wordt gezet: “Ik heb nog nooit als stopper gespeeld. We hebben een brede selectie met mensen die daar wél kunnen spelen en het daar goed kunnen doen. Daar ben ik van overtuigd.”