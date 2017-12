Lampard moest wijken bij Chelsea: ‘We konden nooit met elkaar opschieten’

Frank Lampard vertrok in 2014 bij Chelsea en voetbalde nog bij New York City FC en Manchester City alvorens hij afgelopen voorjaar besloot te stoppen met zijn profcarrière. De oud-middenvelder heeft dertien jaar gevoetbald op Stamford Bridge, maar moest naar eigen zeggen ruimte maken voor de komst van Cesc Fàbregas, die overkwam van Barcelona.

Lampard speelde in totaal 429 wedstrijden voor the Blues en scoorde daarin 147 keer. "We hebben nooit met elkaar gespeeld", aldus de clublegende bij BT Sport over zichzelf en de Spanjaard. "Ze lieten me gaan om plaats te maken voor Cesc", vertelt de Engelsman, die claimt dat hij moest wijken voor Fàbregas. De twee stonden in totaal achttien keer tegenover elkaar op het veld en bakkeleiden regelmatig.

De spanning tussen de twee zou zijn ontstaan bij de confrontatie tussen Arsenal en Chelsea in de League Cup-finale van 2007. Lampard zegt dat de clubleiding van de regerend landskampioen een samenwerking niet zag zitten: "Ik en Cesc konden nooit goed met elkaar opschieten op het veld. Dus ze waren ervan overtuigd dat we een kleedkamer niet konden delen."