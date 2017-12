Fortuna Sittard produceert comeback na prachtige treffer Malen

Jong PSV heeft maandagavond nipt verloren van Fortuna Sittard. De talenten van de Eindhovense club kwamen op voorsprong door een individuele actie van Donyell Malen en kwam via Sam Lammers zelfs op 2-0, maar Fortuna rechtte in de tweede helft de rug: 2-3. FC Emmen heeft op bezoek bij Jong FC Utrecht ook een achterstand weten goed te maken: 1-2.

Jong PSV - Fortuna Sittard 2-3

De bezoekers begonnen sterk aan het treffen met Jong PSV: Stefan Askovski raakte in de beginfase het aluminium, terwijl de Macedoniër na twintig minuten wederom gevaarlijk was. Het was Eloy Room die zijn ploeg bij tijd en wijle op de been hield met enkele puike reddingen. Het was Malen die de openingstreffer voor zijn rekening nam: de aanvaller dribbelde richting het doel en krulde het leer prachtig achter Miguel Santos. Even later maakte Lammers er zelfs 2-0 van. Fortuna kon in de eerste helft niet scoren, maar Askovski kon na een uur spelen dan toch doel treffen: 2-1. Vervolgens scoorden Lisandro Semedo (penalty) en wederom Askovski, waardoor Fortuna met drie punten huiswaarts keerde. Albert Gudmundsson werd in blessuretijd met een rode kaart nog van het veld gestuurd.

Oh, lekker hoor! 🔥🔥 Donyell Malen scoort schitterend voor de beloften van PSV!

Jong FC Utrecht - FC Emmen 1-2

De Domstedelingen hadden in de eerste helft de meeste kansen en het was Chris David die de bal vanuit een vrije trap in de hoek van het doel kegelde. Daarna kwam FC Emmen opzetten, met grote kansen voor Cas Peters, Michiel Hemmen en Alexander Bannink. De Drentenaren konden in het eerste bedrijf niet tot scoren komen, maar na de onderbreking was het wel raak: Bannink kon de bal prachtig in het net deponeren. Halverwege de tweede helft maakte Hemmen de verdiende 1-2. Daarna werd er niet meer gescoord door de beide ploegen, waardoor FC Emmen opklimt in het linkerrijtje, terwijl Jong FC Utrecht hekkensluiter blijft.