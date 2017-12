‘Als ik de kans krijg, zou ik zelfs gratis voor Real willen spelen’

Onder meer Marca meldde vorige week woensdag dat Fedor Smolov in de belangstelling staat van Real Madrid. De aanvaller van FK Krasnodar kijkt daar niet van op, zo vertelt hij in een interview met Sport-Express. De 27-jarige Rus zegt al langer in de gaten te worden gehouden door de grootmacht uit LaLiga.

“Ik kwam op mijn achttiende al op de lijst te staan van Real, toen ik voor de beloften speelde op het EK. En de spelers die op die lijst komen te staan, blijven door Real gevolgd worden. Toen ik in Saratov speelde (bij Sokol, red.) belden ze al om te vragen hoe het met mij was. Kennelijk is mijn naam daar na mijn twee doelpunten tegen Spanje opnieuw gevallen. Maar goed, mijn zaakwaarnemer gaat erover…”, aldus de voormalig Feyenoorder.

De cijfers van Fedor Smolov bij FK Krasnodar.

“Als ik de kans krijg, dan zou ik zelfs gratis voor Real Madrid willen spelen. Dan zou ik mezelf wel betalen”, glimlacht Smolov, die eraan toevoegt dat hij in het verleden naar de Premier League kon. De interesse van West Ham United was bekend, maar Smolov bevestigt nu ook dat the Hammers een formeel bod hebben uitgebracht: “Ze hebben een bod van een bepaald bedrag naar Krasnodar gestuurd, dat klopt.”

“Ze zijn geïnteresseerd, hebben mij gebeld. Maar ik heb nog competitie te spelen in Rusland. Ik denk wel over het voorstel van West Ham na, maar er komen ook veel nuances bij kijken. Zo is de Premier League bijvoorbeeld de meeste intense en moeilijke competitie die er is en staat West Ham laatste. Ik heb ze tegen Manchester City ook alleen maar zien verdedigen, dat is niet mijn stijl.” Smolov ligt bij FK Krasnodar nog tot de zomer van 2019 vast.