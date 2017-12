Loting voor derde ronde van FA Cup levert absolute kraker op

De loting voor de derde ronde van de FA Cup heeft één kraker opgeleverd, want Liverpool en Everton werden bij het trekken van de lootjes maandagavond aan elkaar gekoppeld en moeten op Anfield uitmaken wie de vierde ronde bereikt. De wedstrijd zal worden afgewerkt in het weekeinde van 6 januari.

De ploegen uit Merseyside troffen elkaar dit seizoen nog niet, want de eerste ontmoeting staat voor komende zaterdag op het programma. Ook dan gaan the Toffees op bezoek bij the Reds. Arsenal werd tegelijkertijd gekoppeld aan Nottingham Forest en speelt daarvoor een uitwedstrijd op City Ground.

Tottenham Hotspur neemt het op Wembley op tegen AFC Wimbledon, de huidige nummer twintig van de League One en Manchester United speelt thuis tegen Derby County. Die club is actief in de Championship en staat na twintig speelronden op de zesde plaats. Bij the Rams staat één Nederlander onder contract: doelman Kelle Roos. Chelsea werd gekoppeld aan Norwich City.