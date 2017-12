Kwelgeest Onana vertrokken bij Kameroen: ‘Vernomen via de bondsdokter’

Hugo Broos is niet langer de bondscoach van Kameroen 'wegens tegenvallende prestaties', zo meldt het Afrikaans land maandag. Broos zegt in gesprek met Het Laatste Nieuws dat hij zelf een deadline had gesteld: "Ik ben al zes maanden niet meer betaald. En de staf heeft in die tijd ook geen euro gezien voor de onkosten die ze gemaakt heeft voor scouting.”

"Vijf maanden geleden hadden we nog een mondeling akkoord over een contractverlenging, mijn lopende overeenkomst zou aflopen in februari 2018. Alles was in orde, enkel de papieren moesten nog getekend worden. Nadien werd het plots stil. Daarom had ik de bond gezegd dat ik voor 15 december duidelijkheid moest hebben. Kameroen heeft blijkbaar besloten de eer aan zichzelf te houden", aldus Broos.

"Het is spijtig, maar ik ben toch tevreden over mijn passage bij Kameroen. Ik vind dit echt geen ramp. Het is natuurlijk teleurstellend dat ik op deze manier afscheid moet nemen, ik heb mijn ontslag moeten vernemen via de bondsdokter, van de bond hoorde ik nog niets. Maar op deze manier doorgaan was niet werkbaar. Er waren te veel spanningen, er was te veel onzekerheid."

Onana zal het vertrek van Broos ongetwijfeld toejuichen. De doelman van Ajax liet de Afrika Cup vorig jaar schieten en daardoor onderhield Onana een moeizame relatie met Broos. “Ik kan niet zeggen dat hij een leugenaar is, maar als je met hem praat... Hij zegt tegen je dat hij je niet selecteert. En dan zegt hij op een persconferentie bijvoorbeeld dat je niet meer voor je land wilt uitkomen. En dan worden mensen boos op je, maar ik heb dat nooit gezegd."