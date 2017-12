Ajax maakt miljoenentransfer van Bandé officieel: ‘Groot talent’

Ajax heeft Boureima Hassane Bandé binnen. De club uit Amsterdam maakt maandagavond via de officiële kanalen bekend dat men de negentienjarige linksbuiten voor vijf seizoenen heeft vastgelegd. De Burkinees tekende in de Johan Cruijff ArenA een contract dat ingaat op 1 juli 2018 en doorloopt tot medio 2023. Naar verluidt is er 9,5 miljoen euro betaald voor de jongeling.

"Uiteraard ben ik heel tevreden met de overstap die ik ga maken, want sportief gezien is het een stap vooruit”, zegt Bandé op de clubsite van zijn toekomstige werkgever. “Maar eerst heb ik een missie met KV Mechelen. Ik ben ze dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en ik wil dit seizoen succesvol afronden. Na de zomer richt ik mij op Ajax om mij daar verder te ontwikkelen en ook met Ajax succesvol te zijn."

"Wij volgen Bandé al een tijdje en zijn daarin absoluut niet de enige club”, aldus Marc Overmars, directeur spelersbeleid van Ajax. “We moesten snel handelen, maar wij wilden ook ons huiswerk goed gedaan hebben. Dat is allemaal gelukt. Ik ben dus blij dat hij nu getekend heeft, ook al komt hij pas na dit seizoen naar Amsterdam."

"Hij is nog maar negentien jaar en een groot talent, dat bij Mechelen veel vanaf de flank speelt, maar hij is op alle aanvallende posities inzetbaar. Een doelgerichte speler met veel dreiging. Ik denk dat wij samen met onze fans veel plezier van hem gaan beleven", besluit de oud-aanvaller. "Bandé kreeg tientallen vragen tot transfers", zo zegt voorzitter Johan Timmermans van KV Mechelen op de site van de Belgische club.

"We wilden de speler verlossen van alle beslommeringen. Dit akkoord nu afsluiten, is daarom een win-win." Bandé legde maandag op zijn vrije dag al medische testen af in Amsterdam. "Maar hij blijft dus ook na nieuwjaar nog bij ons. En belangrijk: door de deal met Ajax zal KV Mechelen ook in de toekomst een graantje van de mogelijke meerwaarde van Bandé meepikken", zo benadrukt Timmermans