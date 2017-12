Lozano: ‘Barcelona? Laten we het hopen, als God het wil’

Hirving Lozano maakte afgelopen zomer de overstap van CF Pachuca naar PSV en tekende een contract tot medio 2023, maar hij ziet de club uit Eindhoven niet als zijn eindstation. De Mexicaan mikt op het hoogst haalbare en het is zijn droom om voor Barcelona te spelen, zo vertelt hij in een interview met Marca.

“Met welke speler ik graag wil spelen? Met Lionel Messi, hij is een geweldige speler. Voor mij is hij een fenomeen”, aldus de 22-jarige Lozano, die dit seizoen al elf keer scoorde voor PSV. Om met de Argentijn samen te spelen, zou hij dan wel de overstap moeten maken naar het Camp Nou: “Laten we het hopen, als God het wil.”

Haast met een transfer heeft Chucky overigens niet. Hij geeft in de krant aan dat hij alles ‘stap voor stap’ doet: “Ik moet hard blijven werken, ben hier pas net begonnen. Er is nog een lange weg te gaan in de competitie. Ik hoop hier uiteindelijk net zoiets te bereiken als Ronaldo en Romário hier hebben gedaan. Tot dusver gaat het allemaal goed met mij.”

“PSV is een geweldige club en de mensen hebben mij heel goed opgevangen. Mijn gezin is zich goed aan het aanpassen. Ik weet dat ik naar een grote club ben getrokken en we goed zijn gestart, maar ik moet nog veel leren. Ik hoop gewoon dat het zo goed blijft gaan als nu en dan zien we wel waar het schip strandt.” Met PSV gaat Lozano volgende week zondag op bezoek bij Ajax.