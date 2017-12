Swart niet onder de indruk: ‘Lozano is een stukkie verder en waardevoller’

Ajax betaalde bijna een jaar geleden een bedrag van minimaal twaalf miljoen euro aan São Paulo voor David Neres en de Braziliaan lijkt de laatste maanden steeds meer zijn draai te vinden in de Johan Cruijff ArenA. Ondanks dat de vleugelspits regelmatig zijn doelpuntje meepikt, is clubicoon Sjaak Swart nog niet overtuigd van de meerwaarde van Neres.

“Zeker als je kijkt naar het bedrag dat Ajax betaald heeft, dan had hij meer waarde mogen hebben. Kijk bijvoorbeeld eens naar Hirving Lozano bij PSV, die is een stukkie verder en waardevoller. Ook is Neres geen echte rechtsbuiten. Hij gaat altijd binnendoor en nooit buitenom. En dat is juist de bedoeling bij Ajax...”, vertelt hij in gesprek met 1900 Magazine.

Zaakwaarnemer Rob Jansen meent dat uitblinken in de Eredivisie tegenwoordig geen garantie meer is voor een succesvolle stap naar het buitenland, al rekent hij Neres ook nog niet tot de beste spelers van de Nederlandse competitie: “Misschien zijn er logische verklaringen waarom hij nog niet uit de verf komt. Heel snel oordelen is een beetje een Nederlandse afwijking waar ik liever niet aan mee doe.”