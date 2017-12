Beckham: ‘Toen hij mijn gezicht raakte, had ik pas door hoe goed hij was’

David Beckham was jarenlang een van de grote sterren van Manchester United, maar in 2003 maakte de Engelsman de overstap naar Real Madrid. Sir Alex Ferguson, destijds manager van the Red Devils, had regelmatig een aanvaring met zijn beroemde pupil en de meest beruchte confrontatie was bij een wedstrijd tegen Arsenal, vlak voor de transfer van Beckham naar Spanje.

"We hadden een paar hoogte- en dieptepunten in die jaren bij United", zegt de oud-voetballer, geciteerd door de Daily Mail, op een gala. "Op Champions League-avonden kwam hij altijd het veld op, nam hij strafschoppen en vrije trappen en vertelde hij alle spelers dat hij geweldig was toen hij nog voetbalde. Het moment toen ik echt zijn talent mocht aanschouwen, was bij het duel met Arsenal (februari 2003, red.)", grapt Beckham.

"Ik had een paar fouten gemaakt tijdens de wedstrijd. Hij kwam de kleedkamer in en we hadden een woordenwisseling", vervolgt de oud-international. "Hij kwam naar me toe lopen en schopte een bult kleding op de vloer. Uit die bult vloog een schoen en die raakte mij op mijn gezicht. Toen realiseerde ik me pas hoe goed hij eigenlijk was", aldus Beckham, die een wond boven zijn wenkbrauw overhield aan het incident.