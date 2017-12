‘Een teken als spitsen bij Ajax geblesseerd zijn, maar jij niet doorschuift'

Tom Boere maakte zaterdag vlak voor tijd de 3-3 voor FC Twente, waardoor de spits zijn ex-werkgever Ajax pijnigde. De Amsterdammers staan reeds tien punten achter op koploper PSV, mede door het doelpunt van de 25-jarige spits. De aanvaller zegt in gesprek met Het Parool dat hij blij is dat hij veel vertrouwen krijgt bij de Tukkers.

Boere zegt dat hij dat vertrouwen af en toe miste bij zijn oude clubs, waaronder Ajax. In 2011 verliet hij Amsterdam; Frank de Boer had geen fiducie in de spits. "Als spitsen bij het eerste elftal geblesseerd zijn, maar jij schuift niet door, is dat een teken. Als jeugdspelers mee gaan trainen bij de A-selectie en jij zit daar niet bij, dan moet je gaan nadenken."

De aanvaller heeft bij Twente een basisplaats veroverd en de pupil van Gertjan Verbeek zegt dat hij vooral niet meer te ver vooruit wil kijken. "Toen ik veertien was en bij Ajax voetbalde, wilde ik maar één ding: in het eerste spelen. Maar je moet het doel veel dichterbij zoeken. Ik leef nu met de dag. Ik heb wel dromen en ambities, maar ik heb geen stip meer aan de horizon staan."