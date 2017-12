‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik dan waarschijnlijk naar Bayern was gegaan’

Timo Werner voetbalt momenteel nog in het shirt van RB Leipzig, maar de vraag is hoelang de Duits international nog speelt bij de Bundesliga-club. Veel grootmachten, waaronder Real Madrid, zouden azen op de jonge spits. Werner zegt in gesprek met Welt am Sonntag dat hij blij zou zijn met een toekomstige overstap naar een topclub en sluit ook Bayern München niet uit.

Jupp Heynckes kwalificeerde de transfer van Werner van VfB Stuttgart naar RB Leipzig in 2016 als een fout van der Rekordmeister, aangezien de trainer zeer gecharmeerd is van de jongeling. "Natuurlijk moet ik eerlijk zeggen dat ik waarschijnlijk naar Bayern was gegaan als de club zich eerder had gemeld dan Leipzig. Ik had me vereerd gevoeld, Leipzig was toen nog niet zo groot als nu."

"Ik ben een speler van de nationale ploeg van Duitsland op 21-jarige leeftijd en ik vind dat ik het tot nu toe goed doe. Natuurlijk weet ik dat clubs mij in het vizier hebben. Maar momenteel houd ik me daar niet mee bezig. Tot nu toe heb ik nog altijd een contract tot 2020 en als de club langskomt met een nieuw voorstel, dan zal ik het goed moeten bekijken. Pas dan ga ik een knoop doorhakken."

Werner geeft bij ZDF aan geen druk te voelen om zijn contract te verlengen en steekt niet onder stoelen of banken dat hij op een dag wil spelen voor 'een hele grote club', een club die de Champions League kan winnen. De spits noemt Real Madrid, Barcelona, Manchester United en Bayern München als mogelijke toekomstige werkgevers. "Maar we gaan zien wat de toekomst in petto heeft", besluit het talent.