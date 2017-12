Veltman prijst beslissing Higler: ‘Ik maakte geen beweging naar de bal’

FC Twente en Ajax speelden zaterdagavond in een spectaculair duel uiteindelijk gelijk met 3-3. De Tukkers zouden zich bekocht kunnen voelen, aangezien scheidsrechter Dennis Higler Joël Veltman vlak voor rust geen rode kaart gaf voor een handsbal in het strafschopgebied. De verdediger zegt dat de arbiter het bij het juiste eind had.

"Dat zag de scheids prima, want het was geen bewuste handsbal", zegt de Oranje-international in gesprek met Trouw. "De bal kwam weliswaar op mijn arm, maar ik maakte geen beweging naar de bal." Veltman spreekt van een krankzinnige wedstrijd in de Grolsch Veste. De 25-jarige stopper is niet te spreken over de wijze waarop Ajax de goals moest incasseren.

"We geven veel te makkelijk de goals weg, de meest simpele dingen gaan al fout. We misten de controle die we normaal wel hadden, het spel sprong alle kanten op. En dan nog hadden we deze wedstrijd moeten winnen. Het gat met PSV bedraagt nu al tien punten, dat is wel erg veel", aldus Veltman. Zondag neemt Ajax het in eigen huis op tegen de Eindhovenaren.