Ajax laat miljoenaankoop medische keuring ondergaan

(The Sun)

De spelers van Engeland mogen een bonus van bijna 5,7 miljoen euro verdelen als ze volgend jaar wereldkampioen worden. Indien de groepsfase niet wordt overleefd, krijgen ze echter niets aan premies. (The Sun)

De blessure van Samuel Umtiti kan slecht nieuws betekenen voor Javier Mascherano. De Argentijn wil vertrekken bij Barcelona, maar moet door het uitvallen van zijn collega achterin mogelijk in januari in het Camp Nou blijven. (Catalunya Radio)

De Amsterdammers laten de aanvaller van KV Mechelen maandagmiddag medisch keuren, nadat er al een akkoord is bereikt over een transfersom van 9,5 miljoen euro.