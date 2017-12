‘Messi overtuigde Guardiola toen om mij naar Barcelona te halen’

Javier Mascherano lijkt op weg naar de uitgang bij Barcelona. De Argentijn kwam in de zomer van 2010 voor twintig miljoen euro over van Liverpool en de routinier zegt in gesprek met het Argentijnse El Grafico dat Lionel Messi Josep Guardiola moest overtuigen om de verdediger annex middenvelder over te nemen van the Reds.

"Tijdens het WK 2010 hoorde ik dat Yaya Touré ging vertrekken en dat ze zochten naar een middenvelder, dus ik vertelde aan Leo dat ik het fantastisch zou vinden om voor Barcelona te spelen. Leo sprak toen met Guardiola en de reactie van Pep was: 'Hij komt dan hier, maar hij gaat niet spelen. Hoe kan ik de aanvoerder van de nationale ploeg van Argentinië op de bank zetten?'"

"Guardiola vervolgde: 'Je zal kwaad worden, Gabriel Milito zal kwaad worden en dan gaan we allemaal ruziën met elkaar.' Dat is wat Pep aan Leo vertelde. Ik zei tegen Leo dat hij aan Guardiola moest uitleggen dat ik niet zo zou zijn, dat ik hem niet zo wilde afschilderen, dat ik geen problemen met de coaches zou gaan maken. Op dat moment was ook het Internazionale van Rafael Benitez geïnteresseerd. Hij had mij ook naar Liverpool gehaald, maar kon dat niet nog een keer doen."

"De tijd vloog voorbij en toen verloor Barcelona van Sevilla in de Spaanse Supercup. Dat was het moment dat Pep overtuigd was om mij te halen. Leo heeft dus veel invloed gehad om mij naar Barcelona te krijgen", aldus Mascherano, die aangeeft dat hij in 2004 ook werd gevolgd door Real Madrid. "Er was contact met mijn zaakwaarnemer bij de Olympische Spelen in Athene, maar ik weet niet hoe het uiteindelijk is gegaan."