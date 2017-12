‘Ik weet dat er nu elke transferperiode een Dembélé van mij wordt verwacht’

Sven Mislintat werkte elf jaar voor Borussia Dortmund en was als hoofdscout verantwoordelijk voor de komst van latere sterren als Pierre-Emerick Aubameyang en Shinji Kagawa. De 45-jarige Duitser keerde BVB echter onlangs de rug toe om bij Arsenal aan de slag te gaan en weet dat de verwachtingen in Londen hooggespannen zijn.

“Ik volg de Engelse en Duitse pers en weet dat er elke transferperiode een Ousmane Dembélé van mij wordt verwacht. Ik word enorm op een voetstuk geplaatst”, vertelt hij in gesprek met Kicker. Mislintat kreeg het vorig seizoen aan de stok met toenmalig hoofdtrainer Thomas Tuchel en dat lag uiteindelijk ten grondslag aan zijn vertrek bij de club van Peter Bosz.

“Er zijn in die tijd veel dingen gebeurd die ik liever niet had gehad, dat geldt waarschijnlijk ook voor Tuchel. Uiteindelijk heeft het ons allemaal beschadigd. Dit heeft bij mij tot de gedachte geleid om iets anders te gaan doen, er was verder geen echte reden om bij BVB te vertrekken, behalve dat ik op mijn 65e niet alleen wilde wensen dat ik voor Arsenal en Londen had gekozen.”

Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke bood onlangs zijn verontschuldigingen aan voor de manier waarop Mislintat was behandeld en deed er ook alles aan om de scout binnenboord te houden: “Dat denk ik wel. Ik ben op niemand boos, integendeel zelfs. Ik denk dat het erg dapper is wat Watzke op de aandeelhoudersvergadering heeft gezegd, ik heb er respect voor dat de club het in zo’n moeilijke fase overgenomen heeft.”