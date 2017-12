‘Ik heb ervoor gezorgd dat Tottenham aan zelfvernietiging heeft gedaan’

Leicester City werd in 2016 verrassenderwijs landskampioen van Engeland, aangezien onder meer Tottenham Hotspur the Foxes niet kon bijhalen. The Spurs moesten vlak voor het einde van het seizoen een goed resultaat boeken tegen Chelsea om zicht te houden op de titel, maar het duel eindige in 2-2 en werd ontsierd door kaarten. Scheidsrechter Mark Clattenburg was in de ogen van veel fans van Tottenham de schuldige.

"Ik had ervoor gezorgd dat ze (Tottenham, red.) aan zelfvernietiging deden, zodat alle media en alle mensen in de wereld konden stellen: 'Tottenham verloor de titel'", aldus de arbiter, die sinds 2016 actief is in Saudi-Arabië, in gesprek met NBC. Clattenburg deelde in totaal negen gele kaarten uit aan spelers van Tottenham, maar hij zegt dat hij wel drie voetballers weg had kunnen sturen.

"Als ik drie spelers rood had gegeven, wat zouden de headlines dan wel niet zijn? 'Clattenburg kost Tottenham de titel.' Het was puur theater dat Tottenham zichzelf vernietigde tegen Chelsea en dat Leicester de titel won." Gevraagd of hij heeft geholpen de wedstrijd te scripten, antwoordt de arbiter: "Ik heb de wedstrijd geholpen. Ik heb het duel een dienst bewezen door mijn stijl van fluiten."

"Sommige scheidsrechters hadden volgens het boekje gefloten. Tottenham had dan nog maar zeven of acht spelers gehad, hadden dan waarschijnlijk verloren en zouden vervolgens naar een excuus zoeken. Maar die kans heb ik ze niet gegeven. Want ik had een strijdplan: laat ze zelf de titel verliezen", besluit Clattenburg, die in 2016 ook de leiding kreeg over de EK-finale en de Champions League-finale.