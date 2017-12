De Gea evenaart Krul: ‘Ferguson miste een United-duel om hem te scouten’

David de Gea imponeerde afgelopen zaterdag onder de lat bij Manchester United door veertien reddingen te verrichtingen in de confrontatie met Arsenal (1-3 winst), waardoor de Spanjaard op gelijke hoogte kwam met het Premier League-record van onder meer Tim Krul. Eric Steele, keeperstrainer op Old Trafford, legt uit dat Sir Alex Ferguson ver ging om de sluitpost te strikken.

De Gea kwam in 2011 voor 25 miljoen euro over van Atlético Madrid en de Schotse manager miste een League Cup-duel tegen Scunthorpe in september 2010 om de doelman te scouten. "Ik kan me herinneren dat Sir Alex Ferguson in zijn gehele carrière twee United-wedstrijden heeft gemist. Hij miste de derby in 2000 vanwege het huwelijk van zijn zoon. En de andere keer? Om de briljante David de Gea te scouten", aldus Steele tegenover de Daily Mail.

"Ik sloot me in 2008 bij United aan en vanaf dat moment moesten we klaar zijn voor de dag dat Edwin van der Sar met pensioen ging. Ferguson was ervan overtuigd dat de toen negentienjarige De Gea de juiste man was om Van der Sar te vervangen. Ik liet hem een compilatie van drie minuten zien en toen gingen we hem bekijken bij het duel tussen Atlético en Valencia."

"We zaten in Spanje, terwijl United tegen Scunthorpe speelde in de League Cup. Sir Alex wist binnen 65 minuten dat hij de juiste aankoop zou zijn. David liet kalmte, concentratie en zijn reflexen zien. Hij maakte één geweldige redding, een schot dat tussen verschillende spelers bij De Gea belandde", besluit Steele zijn verhaal over De Gea, die tot medio 2019 vastligt bij the Red Devils.