‘Real reserveert zestig miljoen euro voor dubbelslag in Baskenland’

Real Madrid heeft met spelers als Jesús Vallejo, Dani Ceballos en Marco Asensio al enkele van de grootste Spaanse talenten van het moment rondlopen en als het aan de Koninlijke ligt, komen daar in de eerstvolgende transferperiodes nog twee spelers bij. AS weet namelijk te melden dat Kepa Arrizabalaga en Álvaro Odriozola de twee belangrijkste doelwitten voor de winterse en zomerse transferperiodes zijn.

Doelman Kepa wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Real en is aankomende zomer wegens een aflopend contract gratis op te halen bij Athletic Club. Zowel club als speler hopen de situatie echter eerder opgelost te hebben, aangezien de 23-jarige keeper vreest dat Athletic hem een halfjaar op de bank zal zetten als hij zijn verbintenis niet verlengt. Dit kan weer gevolgen hebben voor zijn deelname aan het WK in Rusland van aankomende zomer.

Kepa is door een clausule in zijn contract in januari voor twintig miljoen euro op te pikken en Real zou bereid zijn aan dit bedrag te voldoen. Ondanks dat Athletic nog een poging gaat doen om het contract van de doelman te verlengen, heeft de Koninklijke er vertrouwen in dat het er in gaat slagen om zich te versterken met de sluitpost. Waar de transfer van Kepa voor de winter gepland staat, is de komst van Odriozola een project voor aankomende zomer.

De 21-jarige rechtsback heeft bij Real Sociedad een transferclausule van veertig miljoen euro in zijn nog tot 2022 doorlopende contract staan. Ook als Real er niet in slaagt om de vraagprijs van Sociedad te verlagen, gaat het proberen tot een wederzijds akkoord van veertig miljoen euro te komen, aangezien het eenzijdig activeren van de clausule hogere belastingen voor de kopende club met zich meebrengt. Odriozola staat eveneens op de nominatie om mee te gaan naar het WK en de Koninlijke wil de deal voor die tijd afgerond hebben, zodat de verdediger niet in onzekerheid over zijn toekomst naar Rusland afreist.