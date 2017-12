Allardyce: ‘Zijn staat van dienst staat in schril contrast met die van mij’

Sam Allardyce is de defintieve opvolger van de ontslagen Ronald Koeman bij Everton, maar het is geen geheim dat de clubleiding van the Toffees zeer gecharmeerd was van Marco Silva van Watford. Naar verluidt probeerde de Merseyside-club tevergeefs de Portugees weg te kapen bij the Hornets. Allardyce vindt zichzelf echter een betere keus dan Silva.

"Als je kijkt naar mijn staat van dienst, waarom zou ik hier dan niet zitten?", liet de 63-jarige manager weten aan verschillende Britse media. "Ik heb veel respect voor Marco Silva, heb geen kritiek op hem, maar zijn staat van dienst staat in schril contrast met die van mij. Hij heeft Hull City bijvoorbeeld laten degraderen", aldus Allardyce. De veertigjarige Portugees vindt de vergelijking belachelijk, zo laat hij weten.

"Ik heb gelezen wat hij heeft gezegd, maar zijn vergelijking slaat nergens op. Het zou hetzelfde zijn als ik mijn werk vergelijk met die van Gareth Southgate van de nationale ploeg van Engeland. Of de vijf goals van Richarlison in de Premier League vergelijken met die van Peter Crouch (207 goals in zijn gehele clubcarrière, red.). Crouch is bijna 37 jaar, Richarlison is twintig. Crouch heeft veel meer wedstrijden gespeeld dan Richarlison."

"Ga eens onderzoeken wat hij (Allardyce, red.) deed toen hij veertig jaar oud was. Of wat hij deed in zijn eerste zeven seizoenen als trainer. Kijk dan wat ik op dezelfde leeftijd heb bereikt. Of je kan wachten tot ik 63 jaar ben en dan kunnen we ook vergelijken", zo tekent de Daily Mirror op uit de mond van Silva, die de Portugese beker met Sporting Portugal en het Grieks landskampioenschap met Olympiacos heeft gewonnen.