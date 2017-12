‘Het eerste wat ik deed was Groningen opzoeken op mijn PlayStation’

Luis Suárez heeft bij Barcelona, Liverpool en Ajax bewezen van zeer grote waarde te kunnen zijn, maar de Uruguayaanse goaltjesdief begon zijn Europese carrière bij FC Groningen. In 2006 maakte de spits de overstap van Nacional naar de Trots van het Noorden en in gesprek met Marca zegt Suárez wat de belangrijkste reden was om voor de Eredivisionist te kiezen.

De dertigjarige aanvaller wilde met zijn transfer naar Europa namelijk dichterbij zijn toekomstige vrouw wonen, die destijds in Barcelona vertoefde. "Het was een hele grote kans in mijn leven, dat heb ik altijd gezegd. De stap was een geweldige boost, niet alleen buiten het veld, maar ook in het veld. Zij (zijn vrouw, red.) heeft me altijd de weg gewezen en dat waardeer ik enorm aan haar."

"Ik waardeer ook de tijd die we met elkaar doorbrengen. We hebben al vijftien jaar een relatie, meer dan de helft van onze levens. We hebben altijd hetzelfde pad bewandelt als het gaat om ons familieleven. Toen ze me vertelden dat ik de kans had om naar Groningen te gaan, was het eerste wat ik deed mijn PlayStation erbij pakken om op te zoeken waar ze speelden en wat voor shirt ze droegen."