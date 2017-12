‘Ik zou dat niet doen, meer wisselingen bij Feyenoord werkt niet bevorderend’

Brad Jones keepte zaterdag een goede wedstrijd voor Feyenoord tegen Vitesse (1-0), maar maakte in de afgelopen weken de nodige fouten. Veel supporters zien daarom graag dat Kenneth Vermeer weer een kans krijgt onder de lat. Volgens Sonny Silooy zou Giovanni van Bronckhorst er echter niet verstandig aan doen om die wissel nu door te voeren.

Jones werd anderhalf jaar geleden aangetrokken als vervanger van de destijds geblesseerde Vermeer. Ook na diens herstel bleef de Australiër in het doel staan en dat is ook deze jaargang weer het geval, nu Vermeer is hersteld van een nieuwe blessure. De druk op Jones is volgens Silooy toegenomen. "Afgelopen jaar stond Jones onbevangen onder de lat, terwijl er nu meer van hem wordt verwacht. Die druk kan ertoe leiden dat je soms ook foutjes gaat maken", zegt hij in De Telegraaf.

De oud-voetballer van onder meer Ajax vindt dat Vermeer in ieder geval tot de winterstop op de bank moet blijven. "Ik zou dat in ieder geval niet nu doen", zegt Silooy over een keeperswissel. "Nog meer wisselingen in de basiself werkt denk ik niet bevorderend. In de winterstop kun je wel tegen Jones en Kenneth Vermeer zeggen dat ze beiden weer de kans krijgen om zich te bewijzen. Nu is het vooral belangrijk het vertrouwen in elkaar weer terug te krijgen, want dat lijkt nu soms te ontbreken."