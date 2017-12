Suárez ‘totaal niet’ bezorgd na nieuws over Neymar: ‘Ik zie het niet gebeuren’

Luis Suárez verwacht niet dat hij in de toekomst tegenover Neymar zal staan in El Clásico. De Braziliaan speelt nog geen half seizoen voor Paris Saint-Germain, maar wordt nu al in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Neymar zou niet gelukkig zijn in Parijs en werd jaren geleden al begeerd door de Koninklijke, nog voordat hij in 2013 naar Barcelona ging.

Suárez kan zich niet voorstellen dat Neymar er daadwerkelijk voor kiest om naar Real te gaan. "Totaal niet", reageert de Uruguayaan op de vraag of hij zich daar zorgen om maakt. "Ik zie het eerlijk gezegd niet gebeuren. Ik weet hoe Neymar in elkaar steekt en ik weet hoezeer hij Barcelona bewondert. Ik zie hem daarom niet voor Real Madrid spelen", citeert Marca de Uruguayaanse aanvaller van Barcelona.

Hoewel geruchten opduiken dat Neymar zich niet op zijn plek voelt, legt Suárez uit dat zijn voormalige ploeggenoot een weloverwogen keuze heeft gemaak. "Ney is een volwassen persoon die precies wist wat hij deed. Natuurlijk was het voor hem een pijnlijke keuze, want hij was hier gelukkig. Maar hij zag andere uitdagingen voor zich en dat moeten we allemaal accepteren", vindt Suárez.

De ex-Ajacied spreekt van een 'begrijpelijk besluit'. "Er is geen kwaad bloed, enkel waardering en liefde voor alles wat hij deze club heeft gegeven en voor onze relatie in die jaren", benadrukt Suárez, die ook merkt dat Barcelona dit seizoen goed draait zonder Neymar. De nieuwe aanwinsten hebben daar volgens hem een groot aandeel in. "Gerard Deulofeu heeft veel toegevoegd aan onze ploeg. Paulinho heeft criticasters het zwijgen opgelegd en haalt een heel hoog niveau. Ousmane Dembélé heeft veel pech met blessures, maar hij zal veel mensen verrassen als hij weer fit is."