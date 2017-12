Van Hanegem snapt niets van Marcellis: ‘Het is om misselijk van te worden’

Willem van Hanegem snapt niets van de keuze van Dirk Marcellis om in zee te gaan met mental coach Peter Lulof. De verdediger van PEC Zwolle kwam bij AZ in aanraking met Lulof en maakt nog altijd gebruik van zijn diensten. Marcellis heeft van Lulof geleerd om 'minder zelfkritisch' te zijn en zich minder te richten op dingen die fout gaan in een wedstrijd. Volgens Van Hanegem is dat de verkeerde insteek.

"Die heeft hem opgedragen veel minder zelfkritisch te zijn. Dat is toch jezelf in de maling nemen?", vraagt de Kromme zich af in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Al die duimpjes die omhoog gaan als een pass de tribune in vliegt, het is om misselijk van te worden." Van Hanegem kon voorheen wel lachen om 'al die schriftgeleerden' die van mening zijn dat alles anders moet om het Nederlandse voetbal uit het slop te halen. Inmiddels staat het huilen hem nader dan het lachen.

"Mij bekruipt steeds meer het angstige idee, dat al die mensen die om die elftallen heen scharrelen de rode draad zijn gaan bepalen. De inspanningsfysioloog bepaalt tegenwoordig de trainingen. En ook als de training weer is afgelopen", merkt Van Hanegem op. "Er is iemand die bepaalt wat er wel en vooral wat er niet wordt gegeten, er wandelt met de regelmaat van de klok een teamontwikkelaar een stadion binnen die de groepsprocessen nauwlettend volgt. People management is belangrijker dan ooit."