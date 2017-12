‘Ik ga ervan uit dat de voorsprong op Ajax op dertien punten komt’

Ajax liet zaterdagavond dure punten liggen op bezoek bij FC Twente (3-3). Koploper PSV profiteerde zondag tegen Sparta Rotterdam optimaal van het puntenverlies van de titelconcurrent door met 1-0 te winnen. Aanstaande zondag staat de kraker tussen Ajax en PSV op het programma. René en Willy van de Kerkhof verwachten dat de ploeg van trainer Phillip Cocu het gat met de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA vergroot naar dertien punten.

Ajax verspeelde zondag een 2-0 voorsprong tegen Twente, terwijl PSV aan een doelpunt van Luuk de Jong genoeg had voor de drie punten. "Na die sinterklaaspunten uit Enschede en de eigen overwinning gaat het de goede kant op", zegt Willy tegenover Omroep Brabant. "Maar er is nog een lange weg te gaan. Zondag is cruciaal. Dan moeten we bewijzen dat we de sterkste zijn in Nederland en terecht bovenaan staan. Tegen Sparta was het een goede en zakelijke overwinning. Ik heb er voor zondag ook alle vertrouwen in.”

Broer René rekent erop dat PSV zondag de spanning uit de Eredivisie wegneemt door te winnen van het team van Marcel keizer. “Ze spelen niet denderend, zondag waren er twee helften slecht. Maar tegen Ajax is het toch anders. Misschien waren sommige spelers tegen Sparta al in gedachten bij Ajax”, klinkt het. "Zondag is het alles of niets. Ik ga ervan uit dat de voorsprong op Ajax op dertien punten komt.”