‘Geweldige keeper’ staat voor transfer: ‘Groningen moet me nu verkopen’

Het is de vraag hoe lang Sergio Padt nog behouden blijft voor FC Groningen. De aanvoerder was ook zondag tegen ADO Den Haag (0-3 zege) weer belangrijk voor Groningen en wordt niet zelden met een transfer in verband gebracht. Zelf draait Padt er niet omheen: hij hoopt in januari een stap hogerop te kunnen zetten.

De 27-jarige doelman, die zich dit kalenderjaar al eens mocht melden bij Oranje, ligt nog anderhalf jaar vast bij Groningen. Hij lijkt niet van plan om zijn contract te verlengen. "Als Groningen wat aan me wil verdienen, dan moet het me nu verkopen. Ik gun de club dat", vertelt Padt aan de NOS. Volgens de keeper staan de club en hijzelf open voor een transfer, al ontkent technisch manager Ron Jans in gesprek met het Algemeen Dagblad dat er afspraken zijn gemaakt over een winterse verkoop.

"Niet met mij in elk geval. Sergio heeft zaterdag weer bewezen dat hij een geweldige keeper is. Door zijn prestaties is hij een kandidaat om in de toekomst te vertrekken, maar ik hoop niet deze winter", aldus Jans, die aangeeft dat Padt dit seizoen 'niet alleen als keeper, maar ook als aanvoerder en persoon' stappen zet. De beleidsbepaler beaamt dat er afgelopen zomer 'sluimerende belangstelling' was voor de sluitpost. "Ik verwacht wel dat hij een keer gaat vertrekken."