Van Hanegem ziet groeibriljant bij Ajax: ‘De club moet hem verder brengen’

Willem van Hanegem heeft zich zaterdagavond geërgerd tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. De oud-international schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad geschrokken te zijn van alle verkeerde keuzes die werden gemaakt binnen de lijnen, en dan met name door de spelers van Ajax. Ook de besluiteloosheid bij Marcel Keizer komt de trainer op kritiek te staan.

De veelbesproken Frenkie de Jong startte in de Grolsch Veste vanuit de basis en is volgens De Kromme een van de grootste talenten op de Nederlandse velden. “We moeten gewoon vaststellen dat hij dus wél over de kwaliteiten beschikt die nodig zijn om ver te komen. De club moet hem nu verder brengen en wij aan de zijlijn moeten hem kritisch gaan volgen in de hoop dat hij uitgroeit tot een topspeler."

Hoewel hij lovend is over De Jong, is hij minder positief over de rest van Ajax en trainer Keizer. “Ze doen op het veld zoveel verkeerd. De Jong deed in Enschede eindelijk vanaf het begin mee. Maar eigenlijk deed iedereen mee bij Ajax, niemand van enige naam hoefde op de bank”, schrijft hij. “Dat zie ik als een vorm van niet durven kiezen bij Keizer, dat is uiteindelijk het minst verstandige wat een trainer kan doen.”

Volgens Van Hanegem leggen Nederlandse trainers de focus op verkeerde zaken. Hij zou graag zien dat een trainer altijd spelers opstelt die een tegenstander kunnen uitspelen. “Het is toch niet voor niets dat mensen genieten van Justin Kluivert, puur en alleen omdat die jongen iets doet wat je nog maar zelden op de velden ziet? Een man uitspelen en de bal in de hoek krullen, het is al zeldzaam geworden.”