‘Heb je gezien hoe Dolberg mij uitkapte? Er is nu een remspoor van vier meter’

Jos Hooiveld haalde zich zaterdagavond de woede van veel Ajacieden op de hals, doordat hij Justin Kluivert met een onbesuisde tackle vloerde. De verdediger van FC Twente werd bestraft met een gele kaart. Hoewel hij nog protesteerde bij scheidsrechter Dennis Higler, had de kleur van de kaart wellicht anders mogen zijn. De ervaren verdediger was zich na afloop van geen kwaad bewust van zijn overtreding en had het liever over een actie later in de wedstrijd.

"Het ziet er bij mij soms wat klungelig uit en dan lijkt het erger dan het is", zei Hooiveld na afloop in gesprek met TC/Tubantia. Diep in blessuretijd voorkwam de mandekker met een sliding een doelpoging van Siem de Jong, waarna het 3-3 gelijkspel over de streep werd getrokken. "Ik kon nog één keer doodgaan in deze wedstrijd."

Ondanks dat Hooiveld en zijn collega’s in de achterhoede bij Twente drie doelpunten moesten incasseren, hielden de Tukkers een punt over aan het duel met Ajax. Het ging af en toe met hangen en wurgen en de 34-jarige verdediger erkende na afloop dat hij gezien zijn leeftijd soms moeite heeft om nog mee te komen. "Heb je gezien hoe Dolberg mij in de eerste helft uitkapte? Ik draai niet altijd even makkelijk meer. Er is nu geloof ik nog een remspoor van vier meter op het veld te zien...”