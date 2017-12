‘Het maakt allemaal geen reet uit, PSV is al landskampioen’

PSV kan de landstitel niet meer ontgaan, zo concludeert columnist Hugo Borst maandagochtend in het Algemeen Dagblad. De Eindhovenaren bouwden hun voorsprong op Ajax zondag uit tot liefst tien punten. Beide topclubs treffen elkaar zondag in Amsterdam, maar ongeacht de uitslag eindigt PSV volgens Borst bovenaan.

"Het maakt allemaal geen reet uit", schrijft de analist. "Wat moet het relaxed zijn om supporter van PSV te zijn. Wat er komende zondag ook gebeurt, PSV kan niet verliezen." Borst noemt een aantal mogelijke scenario's, variërend van een 'superieure' 0-5 zege van PSV tot een 5-0 overwinning van Ajax. "Heb ik alle scenario’s gehad? 10-0 voor Ajax zou killing zijn. Maar dat wordt het niet."

"Laat het tot u doordringen: PSV is al landskampioen", benadrukt Borst, die de cijfers van PSV dit seizoen 'indrukwekkend' noemt. Hij schrijft dat alleen Manchester City het beter doet. "Ik hoop dat PSV in mei Angeliño overneemt, gewoon omdat ik vind dat de supporters van PSV recht hebben op iemand met een fenomenaal linkerbeen en zes geestverruimende hakballen per seizoen. Ik gun PSV een vleugje Manchester City."