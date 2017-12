Druk op Keizer neemt toe: ‘Volgende dreun kan zomaar zijn knock-out zijn’

Ajax staat er na het gelijkspel tegen FC Twente (3-3) slecht voor in de Eredivisie en de druk op de schouders van Marcel Keizer neemt dan ook toe. Wanneer de Amsterdammers aanstaande zondag niet winnen van PSV, wordt het gat met de koploper nog groter en kunnen er volgens De Telegraaf ‘gekke dingen gebeuren in de ArenA’. Maar ook wanneer er gewonnen wordt van de koploper en het gapende gat verkleind wordt naar zeven punten, zijn de zorgen niet verdwenen.

Ajax gaf in Enschede een 2-0 voorsprong uit handen en moest vlak voor tijd de gelijkmaker van Tom Boere slikken. PSV won zondag met 1-0 van Sparta Rotterdam en liep zodoende verder weg van Ajax, dat derde staat. “Weliswaar zal winst zondag tegen PSV de Amsterdammers niet direct terugbrengen in de titelrace; bij een vernedering of zelfs maar gewone nederlaag tegen de Eindhovense rivaal kunnen er weleens gekke dingen gebeuren in de ArenA. De volgende dreun kan zomaar zijn knock-out zijn.”

Volgens het Algemeen Dagblad liggen de problemen dieper dan alleen bij Keizer, maar wordt de coach wel aangepakt. “In Amsterdam staat van alles op het spel. De positie van de in de top onervaren trainer Marcel Keizer natuurlijk, die bijna letterlijk vanaf dag één onder vuur ligt door de karrenvracht aan verloren punten én het gemis van Europees voetbal. Maar in het verlengde daarvan is juist ook de positie van de clubleiding precair.”

Naast Keizer krijgen ook directeur spelersbeleid Marc Overmars en algemeen directeur Edwin van der Sar kritiek. “En de ogen zullen óók gaan naar Dennis Bergkamp, die de aanstelling van Keizer als opvolger van Peter Bosz doordrukte.”