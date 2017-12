Waterreus hekelt ‘treurige’ Schaken: ‘Tamelijk imbeciele uitspraken’

In zijn pas verschenen biografie ‘Einde aan de bullshit’ doet Ruben Schaken negatieve uitspraken over homo’s in het voetbal. Oud-keeper Ronald Waterreus is bood op de voormalig buitenspeler van onder meer ADO Den Haag en Feyenoord, en maakt hem maandag in zijn column voor De Limburger met de grond gelijk.

Schaken vertelt in zijn boek dat hij bij Feyenoord speelde met twee ploeggenoten van wie hij het vermoeden had dat zij op mannen vielen. “Je weet nooit wanneer hij zijn kunstje flikt”, liet hij optekenen. “Tamelijk imbeciele uitspraken, als u het mij vraagt”, aldus Waterreus. “Alsof elke voetballer met een seksuele voorkeur voor mannen zal denken: Hé daar staat Ruben Schaken, daar zal ik eens lekker opkruipen. En als ik de media moet geloven is hier geenszins sprake van een slip of the tongue. Het is slechts een samenvatting van vier pagina's over Rubens visie op homoseksualiteit. Treurig.”

In een reactie op sociale media bracht Schaken enige nuance in zijn uitspraken. “De media hebben dat in een verkeerde context geplaatst en een grote kop dat ik 'homofoob' ben. Ik weet gelukkig als ex-voetballer hoe machtig de media zijn en altijd op zoek gaan naar sensatie wat al snel zijn eigen leven kan gaan leiden”, aldus Schaken. Volgens Waterreus een verkeerde reactie op de ontstane situatie. “Als deze Ruben Schaken écht ballen zou hebben, had hij gezegd: ‘Met mijn opvattingen werp ik Nederland weer even vijftig jaar terug in de tijd. En dankzij mij, Ruben Schaken, zullen homoseksuelen in de voetballerij ook de komende vijftig jaar lekker in de kast blijven zitten.’”

Waterreus had liever gezien dat Schaken achter zijn standpunt was blijven staan. “Hoe verwerpelijk ook; dán was hij een kerel geweest. Hij deed het tegenovergestelde: laf terugkrabbelen. Waarschijnlijk niet omdat hij homoseksuele voetballers daarmee een dienst wil bewijzen, anders geef je er tenslotte niet vier pagina's op af, maar omdat anders niemand meer zijn boekje koopt. Beschamend.”