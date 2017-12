Stevige kritiek op Ajax: 'Het is los zand, ik vind het een hele rare ploeg’

Ajax gaf zaterdagavond een 0-2 voorsprong uit handen op bezoek bij FC Twente en moest uiteindelijk genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel. Voor de vijfde keer dit seizoen leed de ploeg van trainer Marcel Keizer puntenverlies en is het gat met koploper PSV opgelopen tot tien punten. Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, had zondagavond in Studio Voetbal weinig positieve woorden over voor de nummer drie van de Eredivisie.

Door twee doelpunten van Lasse Schöne in de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers. Na rust kwam Twente terug tot 2-2. Justin Kluivert tekende nog voor de 2-3, maar vlak voor tijd pakte Tom Boere een punt voor de laagvlieger uit de Eredivisie "Het is te wisselvallig, het is te wankel en te kwetsbaar”, zei Kees Jansma. “Om nog zo in de problemen te komen en drie goals tegen te krijgen, dat kan toch niet waar zijn.”

"Ajax is los zand. Ze wisselen hele goede fases af met fases waarin het nergens op lijkt", doet Vissers er een schepje bovenop. "Ze krijgen bijna elke wedstrijd een fors aantal kansen tegen, terwijl er bij Ajax toch best goede verdedigers staan. Maar soms geeft Ajax zo veel ruimte weg en loopt elk team erdoorheen. Ik vind Ajax gewoon een hele rare ploeg."